В Сумской области оккупанты убили тракториста, который работал в поле

По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...

Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте

03 июля 2025

Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится

Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...