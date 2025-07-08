В Сумской области оккупанты убили тракториста, который работал в поле
Вечером 7 июля в результате атаки российского БпЛА погиб житель одного из сел Николаевской общины. Мужчина обрабатывал поле трактором
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Известно, что вражеский дрон попал в трактор во время работы в поле.
"42-летний водитель погиб от полученных травм. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", – отметил Олег Григоров.
Напомним, 7 июля россияне убили 35-летнего тракториста вблизи Берислава Херсонской области.
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