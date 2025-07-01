Сумщина под огнем: враг атаковал десятки населенных пунктов, есть раненые

иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили более 70 обстрелов по 28 населенным пунктам в 11 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

В результате обстрела из РСЗО в Середино-Будской общине ранен местный житель. Еще один человек ранен во время артобстрела в Миропольской общине.

По данным ОВА, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА и РСЗО. В результате в Середино-Будской общине повреждены частные жилые дома, 1 многоквартирный дом, помещение учебного заведения, автомобиль.

Воздушная тревога в области продолжалась 9 часов 34 минут.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 403 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак ранен человек, разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.