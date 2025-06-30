З прикордонних громад Сумщини за тиждень виїхали майже 500 людей
Через постійні обстріли за тиждень із прикордонних громад Сумщини виїхали майже 500 людей, серед них – 21 дитина
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
"Щоденні обстріли не залишають місцевим мешканцям вибору — люди змушені покидати рідні домівки, щоб зберегти життя", – зазначив Григоров.
Він додав, що з початку евакуації на більш безпечні території вже переїхали близько 60 тисяч мешканців — це понад 60% від загальної кількості осіб, які підлягають евакуації.
Нагадаємо, в кінці травня російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області.
Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.
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