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30 червня 2025, 08:16

З прикордонних громад Сумщини за тиждень виїхали майже 500 людей

30 червня 2025, 08:16
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Через постійні обстріли за тиждень із прикордонних громад Сумщини виїхали майже 500 людей, серед них – 21 дитина

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

"Щоденні обстріли не залишають місцевим мешканцям вибору — люди змушені покидати рідні домівки, щоб зберегти життя", – зазначив Григоров.

Він додав, що з початку евакуації на більш безпечні території вже переїхали близько 60 тисяч мешканців — це понад 60% від загальної кількості осіб, які підлягають евакуації.

Нагадаємо, в кінці травня російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області.

Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.

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