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30 июня 2025, 08:16

Из приграничных общин Сумщины за неделю выехали около 500 человек

30 июня 2025, 08:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Из-за постоянных обстрелов за неделю из пограничных общин Сумщины выехали почти 500 человек, среди них – 21 ребенок

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .

"Ежедневные обстрелы не оставляют местным жителям выбора - люди вынуждены покидать родительские дома, чтобы сохранить жизнь", - отметил Григоров.

Он добавил, что с начала эвакуации на более безопасные территории уже переехали около 60 тысяч жителей - это более 60% от общего количества подлежащих эвакуации.

Напомним, в конце мая российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области.

Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.

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