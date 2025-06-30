Из приграничных общин Сумщины за неделю выехали около 500 человек
Из-за постоянных обстрелов за неделю из пограничных общин Сумщины выехали почти 500 человек, среди них – 21 ребенок
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .
"Ежедневные обстрелы не оставляют местным жителям выбора - люди вынуждены покидать родительские дома, чтобы сохранить жизнь", - отметил Григоров.
Он добавил, что с начала эвакуации на более безопасные территории уже переехали около 60 тысяч жителей - это более 60% от общего количества подлежащих эвакуации.
Напомним, в конце мая российские войска оккупировали четыре населенных пункта в Сумской области.
Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.
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