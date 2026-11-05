У Києві чоловік із пістолетом напав на 20-річного водія
У Дарницькому районі Києва двоє людей напали на 20-річного місцевого жителя, який перебував у салоні автомобіля. Погрожуючи пістолетом, вони змусили його вийти з машини, побили та відібрали особисті речі
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, нападники забрали в потерпілого сумку з грошима, годинник, мобільний телефон і ключі від автомобіля.
Оперативники спільно зі спецпризначенцями та патрульними затримали ймовірних нападників на одній із вулиць району. Ними виявилися 29-річний чоловік і його 27-річна спільниця.
За фактом розбійного нападу слідчі розпочали кримінальне провадження. Кваліфікацію правопорушення та можливі підозри поліція в повідомленні не уточнила.
Також правоохоронці відреагували на відео затримання, яке поширюють у соцмережах. За їхніми словами, окремі телеграм-канали опублікували викривлену інформацію про обставини події. Поліція закликала користуватися офіційними джерелами та не поширювати недостовірні відомості.
Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.