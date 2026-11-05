На Херсонщині двох працівників окупаційної "податкової" засудили до 14 років

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині двох місцевих жителів заочно засудили до 13 та 14 років позбавлення волі за роботу в окупаційній "податковій службі". Обом також призначили конфіскацію майна та заборонили обіймати посади в органах державної влади й займатися правоохоронною діяльністю

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Як повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, 58-річну жінку засудили до 13 років ув’язнення, а 49-річного чоловіка — до 14 років.

Суд встановив, що в червні 2022 року жінка обійняла посаду так званої заступниці начальника управління господарського забезпечення "податкової служби Херсонської області", створеної окупаційною адміністрацією. У липні того ж року чоловік став виконувачем обов’язків начальника цього управління.

Перебуваючи на цих посадах, вони забезпечували матеріально-технічну базу незаконного органу. За даними прокуратури, таким чином засуджені сприяли його функціонуванню та поширенню впливу окупаційної влади серед населення.

Обох визнали винними за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, зокрема зайняття посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

Крім ув’язнення та конфіскації майна, жінці заборонили обіймати відповідні посади й займатися визначеними видами діяльності протягом 13 років, чоловікові — протягом 14 років.

Вироки ухвалили заочно. Строк відбування покарання обчислюватимуть із моменту затримання засуджених. Спеціальне досудове розслідування проводило Територіальне управління ДБР у Мелітополі.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.