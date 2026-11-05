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05 листопада 2026, 18:50

Четверо військових РФ отримали по 15 років за війну проти України

05 листопада 2026, 18:50
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Фото ілюстративне
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За матеріалами СБУ четверо чоловіків, які воювали у складі російських збройних формувань проти Сил оборони України, отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вони потрапили в український полон у 2025–2026 роках під час боїв на Олександрівському та Краматорському напрямках

Про це повідомила СБУ, передає RegioNews

Як повідомляє Служба безпеки України, один із засуджених — житель тимчасово окупованої Луганщини.

Він служив розвідником-снайпером у складі 2-ї окремої мотострілецької бригади так званої "народної міліції ЛНР" і брав участь у захопленні Рубіжного навесні 2022 року. Після поранення його звільнили за станом здоров’я, однак згодом він уклав новий контракт із Міноборони РФ і став оператором гаубичного дивізіону 85-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. У квітні 2026 року чоловік потрапив у полон поблизу селища Липівка Бахмутського району.

Інший засуджений — також житель Луганської області. За даними СБУ, він воював проти українських сил ще з 2014 року у складі незаконних збройних формувань "ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення долучився до 90-ї танкової дивізії РФ і брав участь у боях на Донеччині. Згодом його перекинули через Бєлгородську область на прикордоння Сумщини, де він командував штурмовою групою, яка атакувала позиції ЗСУ поблизу Грабовського. Улітку 2026 року українські військові взяли його в полон.

Третій засуджений — колишній житель Харкова. Після початку повномасштабної війни він виїхав із родиною до Росії, а звідти — до тимчасово окупованого Криму. У квітні 2025 року чоловік вступив до російських збройних формувань і після навчання служив водієм-механіком у 82-му мотострілецькому полку армії РФ. На Харківщині він переправився через річку Вовчу та зайняв вогневу позицію. У червні 2025 року українські захисники атакували ворожий окоп ударними дронами й узяли пораненого військового РФ у полон.

Четвертий чоловік до повномасштабного вторгнення вступив до 111-го стрілецького полку так званої "народної міліції ДНР", де облаштовував інженерно-фортифікаційні споруди для російських військ. Згодом він перейшов до 91-го окремого стрілецького полку армії РФ. У травні 2026 року поблизу Піддубного Волноваського району він потрапив у полон. Його затримали під час спільної операції військової контррозвідки СБУ та бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Суд визнав усіх чотирьох винними за статтями про державну зраду (ч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України) та колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1).

Розслідування проводили слідчі СБУ в Харківській, Сумській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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