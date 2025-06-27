На Сумщині 14-річний хлопець постраждав від вибуху патрону

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У Липоводолинській громаді на Сумщині через вибух патрона постраждав 14-річний хлопець. Він нагрів його газовим пальником. Підлітка госпіталізували

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Як розповіли Суспільному в Нацполіції, хлопець знайшов патрон на вулиці й хотів зробити з нього брелок.

"Наголошую, якщо ви знайдете підозрілі, потенційно вибухонебезпечні предмети, не чіпайте їх і повідомте на лінію 102", — зазначив речник ГУ НП у Сумській області Володимир Крупецьких.

Нагадаємо, на Херсонщині чоловік отримав вибухову травму, взявши в руки дрон.