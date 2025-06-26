Біля села на Миколаївщині виявили суббоєприпаси до крилатої ракети
На околиці одного з сіл Новобузької громади Баштанського району місцеві жителі виявили небезпечні боєприпаси
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.
Фахівці оглянули підозрілі предмети й ідентифікували їх, як суббоєприпаси осколкової дії до крилатої ракети, які заборонено транспортувати.
"Вибухотехніки, дотримуючись норм безпеки, методом контрольованого підриву, знищили вороже озброєння на місці виявлення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101.
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