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У Запоріжжі сталась трагедія через необережного поводження з гранатою. У лікарні помер 27-річний чоловік

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Запоріжжі 25 червня поліцейські отримали повідомлення, що до медиків потрапив 27-річний чоловік з тяжкими тілесними ушкодженнями. Виявилось, що травми він отримав через детонацію гранати.

Попередньо, вибух стався внаслідок необережного поводження з гранатою. На жаль, 27-річний чоловік, помер у лікарні. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше на Київщині дитина під час прогулянки знайшла гранату. Проте інциденту вдалось уникнути: батьки одразу звернулись до рятувальників. Сапери вилучили боєприпас і транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення.