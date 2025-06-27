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В Липоводолинской общине в Сумской области из-за взрыва патрона пострадал 14-летний парень. Он нагрел его газовой горелкой. Подростка госпитализировали

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Сейчас продолжается расследование обстоятельств инцидента.

Как рассказали Суспильному в Нацполиции, парень нашел патрон на улице и хотел сделать из него брелок.

"Отмечаю, если вы найдете подозрительные, потенциально взрывоопасные предметы, не трогайте их и сообщите на линию 102", — отметил спикер ГУ ЧП в Сумской области Владимир Крупецких.

Напомним, на Херсонщине мужчина получил взрывную травму, взяв в руки дрон.