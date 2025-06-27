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27 июня 2025, 08:43

Россияне атаковали 16 населенных пунктов Сумщины

27 июня 2025, 08:43
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили 30 обстрелов по 16 населенным пунктам в 9 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял сброс ВОГ с БПЛА. Также нанес удары FPV-дронами и БпЛА по территории Сумщины.

Воздушная тревога в области продолжалась 11 часов 13 минут.

Напомним, в течение 26 июня российские оккупанты нанесли 333 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.

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