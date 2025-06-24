Сили оборони знищили укриття та позицію керування ворожими БпЛА на Півночі
Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують нищити резерви російської окупаційної армії на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку
Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
За кілька днів бойової роботи українські дронарі знищили:
- дві ворожі мінометні позиції;
- позицію запуску та позицію керування БпЛА противника;
- вантажівку;
- 10 укриттів окупантів;
- два склади боєкомплекту.
"Завдяки високій майстерності, злагодженій роботі та незламному бойовому духу прикордонники демонструють силу, яка ламає хребет загарбнику", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, прикордонники показали, як українська "Баба Яга" розбомбила позиції росіян на Харківщині.
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