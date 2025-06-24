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24 червня 2025, 20:05

Сили оборони знищили укриття та позицію керування ворожими БпЛА на Півночі

24 червня 2025, 20:05
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скріншот із відео
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Пілоти бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують нищити резерви російської окупаційної армії на Північно-Слобожанському (Сумському) напрямку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За кілька днів бойової роботи українські дронарі знищили:

  • дві ворожі мінометні позиції;
  • позицію запуску та позицію керування БпЛА противника;
  • вантажівку;
  • 10 укриттів окупантів;
  • два склади боєкомплекту.

"Завдяки високій майстерності, злагодженій роботі та незламному бойовому духу прикордонники демонструють силу, яка ламає хребет загарбнику", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як українська "Баба Яга" розбомбила позиції росіян на Харківщині.

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