Захисники показали, як українська "Баба Яга" бомбила позиції росіян на Харківщині

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Аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" знищили укриття та транспорт російських окупантів на Харківщині

Кадри ураження техніки загарбників оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для знищення ворога захисники застосували важкий нічний бомбер "Баба Яга" та дрони-камікадзе.

"Прикордонники за допомогою БпЛА та FPV-дронів відшукали та знищили дев’ять укриттів, чотири позиції ворога, чотири транспортних засоби та пункт запуску БпЛА", — йдеться в повідомленні.