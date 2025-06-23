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23 червня 2025, 02:45

Захисники показали, як українська "Баба Яга" бомбила позиції росіян на Харківщині

23 червня 2025, 02:45
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скріншот із відео
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Аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" знищили укриття та транспорт російських окупантів на Харківщині

Кадри ураження техніки загарбників оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для знищення ворога захисники застосували важкий нічний бомбер "Баба Яга" та дрони-камікадзе.

"Прикордонники за допомогою БпЛА та FPV-дронів відшукали та знищили дев’ять укриттів, чотири позиції ворога, чотири транспортних засоби та пункт запуску БпЛА", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як бомбер "Баба Яга" атакував транспорт і укриття росіян на Харківщині.

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РФ війна прикордонники окупанти Харківська область БПЛА втрати росіян бомбер Баба Яга
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