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24 июня 2025, 20:05

Силы обороны уничтожили укрытия и позицию управления вражескими БпЛА на Севере

24 июня 2025, 20:05
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Пилоты боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают уничтожать резервы российской оккупационной армии на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

За несколько дней боевой работы украинские дронщики уничтожили:

  • две вражеские минометные позиции;
  • позицию запуска и позицию управления БпЛА противника;
  • грузовик;
  • 10 укрытий оккупантов;
  • два склада боекомплекта.

"Благодаря высокому мастерству, слаженной работе и несокрушимому боевому духу пограничники демонстрируют силу, которая ломает хребет захватчика", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники показали, как украинская "Баба Яга" разбомбила позиции россиян в Харьковской области.

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