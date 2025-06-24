Силы обороны уничтожили укрытия и позицию управления вражескими БпЛА на Севере
Пилоты боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают уничтожать резервы российской оккупационной армии на Северо-Слобожанском (Сумском) направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
За несколько дней боевой работы украинские дронщики уничтожили:
- две вражеские минометные позиции;
- позицию запуска и позицию управления БпЛА противника;
- грузовик;
- 10 укрытий оккупантов;
- два склада боекомплекта.
"Благодаря высокому мастерству, слаженной работе и несокрушимому боевому духу пограничники демонстрируют силу, которая ломает хребет захватчика", — говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали, как украинская "Баба Яга" разбомбила позиции россиян в Харьковской области.
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