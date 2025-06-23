фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 15 по 22 червня, Сили оборони України знищили близько 7 630 окупантів, а також 1 968 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

27 танків;

63 бойових броньованих машини;

242 артилерійські системи;

три РСЗВ;

дві установки ППО;

717 одиниць автотехніки;

п'ять одиниць спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.