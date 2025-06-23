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23 червня 2025, 07:10

За тиждень Сили оборони ліквідували понад 7,5 тисяч росіян

23 червня 2025, 07:10
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 15 по 22 червня, Сили оборони України знищили близько 7 630 окупантів, а також 1 968 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 27 танків;
  • 63 бойових броньованих машини;
  • 242 артилерійські системи;
  • три РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 717 одиниць автотехніки;
  • п'ять одиниць спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, на Харківщині бригада "Помста" спалила російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок".

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