За тиждень Сили оборони ліквідували понад 7,5 тисяч росіян
За минулий тиждень, із 15 по 22 червня, Сили оборони України знищили близько 7 630 окупантів, а також 1 968 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 27 танків;
- 63 бойових броньованих машини;
- 242 артилерійські системи;
- три РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 717 одиниць автотехніки;
- п'ять одиниць спецтехніки.
"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 39 ворожих ракет та 870 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Нагадаємо, на Харківщині бригада "Помста" спалила російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок".
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