Армия РФ обстреляла 34 населенных пункта Сумщины: зафиксировано почти 70 атак
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 70 обстрелов по 34 населенным пунктам в 15 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял сброс ВОГ с БПЛА и управляемые авиационные бомбы. Также оккупанты осуществили удары РСЗО, FPV-дронами, БпЛА по территории области.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Воздушная тревога в области длилась 12 часов 50 минут.
Напомним , в течение 22 июня российские оккупанты нанесли 458 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры.
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