фото: Сумська обласна військова адміністрація

Триває робота з маскування дорожньої інфраструктури в межах безпекових заходів

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.

Особливу увагу приділяють прикордонним громадам, які часто опиняються під обстрілами. Там, за координацією місцевої влади, облаштовують захисні конструкції із спеціальних антидронових сіток. Їхнє основне призначення ускладнити роботу ворожої аеророзвідки та зменшити ефективність атак дронів.

У адміністрації наголошують, що такі укриття не лише сприяють збереженню критичної логістики, а й підвищують безпеку місцевих жителів та військових. Роботи тривають і надалі на ключових напрямках області.

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