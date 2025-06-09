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У Сумській ОВА розповіли, як продовжується евакуація. За словами голова ОВА, лише за останню добу 21 людина була евакуйована

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, наразі евакуації підлягають 213 населених пунктів у 18 громадах Сумської області. Це відбувається планово в координації з громадами, ДСНС, поліцією, волонтерами та міжнародними партнерами. Зокрема, працюють гуманітарні хаби та транзитні центри: там надають допомогу людям, які виїхали з небезпечних територій.

"Від початку червня евакуйовано майже 900 людей, серед них 137 дітей. За останню добу на більш безпечні території евакуювали 21 людину", - повідомив голова ОВА.

Він також додав, що продовжується робота над посиленням антидронового покриття, розгортаються мобільні вогневі групи. До допомоги ЗСУ залучаються бізнес, волонтери й небайдужі громадяни.

"Завдяки злагодженим діям, мужності захисників та підтримці громади ми продовжуємо боронити рідну землю", - наголосив Олег Григоров.

Нагадаємо, раніше Олег Григоров повідомляв, що наразі немає підстав для негайної евакуації з міста Суми. Він пояснив, що ситуація на кордоні напружена, але контрольована.