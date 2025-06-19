За добу ЗСУ знищили 1080 окупантів і 249 одиниць техніки, – Генштаб
Минулої доби ЗСУ ліквідували 1080 окупантів. Окрім того, знищено чотири танки, 8 бойових броньованих машини, 63 артилерійські системи, 108 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 008 240 солдат.
Нагадаємо, від початку 2025 року Сили оборони України уразили майже 20 тисяч (19 421) одиниць автомобільної техніки російських окупантів.
ЗСУ знищили майже 20 тисяч одиниць автотехніки росіян, — СирськийВсі новини »
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