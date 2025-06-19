Враг нанес более 10 ударов управляемыми авиабомбами по Сумщине

иллюстративное фото: Сумская ОВА

За прошедшие сутки российские войска совершили почти 60 обстрелов по 28 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 10 ударов КАБов. Также враг нанес удары FPV-дронами, БпЛА и РСЗО по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской общине поврежден частный жилой дом;

в Белопольской общине поврежден частный жилой дом;

в Речковской общине поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение;

в Кролевецкой общине взагорелось здания кафе.

Воздушная тревога в области длилась 14 часов 56 минут.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атак ранения получили 9 мирных жителей.

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