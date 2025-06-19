Враг нанес более 10 ударов управляемыми авиабомбами по Сумщине
За прошедшие сутки российские войска совершили почти 60 обстрелов по 28 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 10 ударов КАБов. Также враг нанес удары FPV-дронами, БпЛА и РСЗО по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской общине поврежден частный жилой дом;
- в Белопольской общине поврежден частный жилой дом;
- в Речковской общине поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение;
- в Кролевецкой общине взагорелось здания кафе.
Воздушная тревога в области длилась 14 часов 56 минут.
Напомним, за прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атак ранения получили 9 мирных жителей.
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