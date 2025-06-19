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19 июня 2025, 09:20

Враг нанес более 10 ударов управляемыми авиабомбами по Сумщине

19 июня 2025, 09:20
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иллюстративное фото: Сумская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска совершили почти 60 обстрелов по 28 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области погибших и раненых нет.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы: более 10 ударов КАБов. Также враг нанес удары FPV-дронами, БпЛА и РСЗО по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Середино-Будской общине поврежден частный жилой дом;
  • в Белопольской общине поврежден частный жилой дом;
  • в Речковской общине поврежден частный жилой дом, хозяйственное сооружение;
  • в Кролевецкой общине взагорелось здания кафе.

Воздушная тревога в области длилась 14 часов 56 минут.

Напомним, за прошедшие сутки войска РФ интенсивно обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атак ранения получили 9 мирных жителей.

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