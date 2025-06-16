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16 червня 2025, 08:56

Сумщина під обстрілами: 95 атак за добу, пошкоджено цивільні об'єкти

16 червня 2025, 08:56
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фото: УНН
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Протягом минулої доби російські війська здійснили 95 обстрілів по 34 населених пунктах в 10 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському районі.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби. Також окупанти здійснили удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, житловий будинок та 3 приватні автомобілі;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Повітряна тривога в області тривала 12 годин 23 хвилини.

Нагадаємо, минулої доби, 15 червня, російські окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранена людина, пошкоджена цивільна інфраструктура.

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