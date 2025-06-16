Сумщина під обстрілами: 95 атак за добу, пошкоджено цивільні об'єкти
Протягом минулої доби російські війська здійснили 95 обстрілів по 34 населених пунктах в 10 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському районі.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби. Також окупанти здійснили удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, житловий будинок та 3 приватні автомобілі;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
Повітряна тривога в області тривала 12 годин 23 хвилини.
Нагадаємо, минулої доби, 15 червня, російські окупанти завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранена людина, пошкоджена цивільна інфраструктура.