Окупанти вбили 6 і поранили 4 мешканців Донеччини

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, вчора росіяни вбили трьох людей у Багатирі, двох — у Покровську і одну — в Костянтинівці. Через ворожі обстріли ще четверо осіб дістали поранення — у Покровську та Дмитро-Дар'ївці.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 268 загиблих і 7 309 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.