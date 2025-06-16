Внаслідок російських обстрілів постраждали 7 жителів Херсонщини
Вчора, 15 червня, російські війська атакували понад 25 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали семеро цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Токарівка, Іванівка, Білозерка, Незламне, Кізомис, Берегове, Софіївка, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Милове, Качкарівка, Республіканець, Саблуківка, Новорайськ, Тягинка, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Козацьке та Веселе.
"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили вісім приватних будинків. Також окупанти поцілили по території фермерського господарства та понівечили приватний автомобіль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська армія вдарила дронами по Херсону та селищу Антонівка. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє місцевих мешканців.