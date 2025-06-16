Внаслідок російських обстрілів постраждали 7 жителів Херсонщини

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Токарівка, Іванівка, Білозерка, Незламне, Кізомис, Берегове, Софіївка, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Милове, Качкарівка, Республіканець, Саблуківка, Новорайськ, Тягинка, Одрадокам'янка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Козацьке та Веселе.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили вісім приватних будинків. Також окупанти поцілили по території фермерського господарства та понівечили приватний автомобіль.