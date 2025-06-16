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16 червня 2025, 08:34

Сили ППО знищили 18 ворожих дронів над Черкащиною: є пошкодження

16 червня 2025, 08:34
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фото: Черкаська ОВА
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До пізньої ночі над Черкаською областю працювали сили протиповітряної оборони, відбиваючи чергову ворожу атаку. У небі над Черкащиною оборонці знищили 18 ворожих безпілотників

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.

За його словами, на щастя, обійшлося без травмованих.

У Черкаському районі уламки одного з дронів пошкодили газову трубу низького тиску, що спричинило пожежу на подвір'ї приватного будинку. Загоряння швидко ліквідували.

Також пошкоджено чотири житлові будинки та зруйновано дерев'яний гараж. Частина одного із сіл району залишилась без електропостачання — ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 16 червня, окупанти атакували Київщину. В Обухівському районі постраждав 60-річний чоловік.

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