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В Сумской ОВО рассказали, как продолжается эвакуация. По словам председатель ОВА, только за последние сутки 21 человек был эвакуирован.

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Григорова, сейчас эвакуации подлежат 213 населенных пунктов в 18 общинах Сумской области. Это происходит планово в координации с общинами, ГСЧС, полицией, волонтерами и международными партнерами. В частности, работают гуманитарные хабы и транзитные центры: там оказывают помощь выехавшим с опасных территорий людям.

"С начала июня эвакуированы почти 900 человек, среди них 137 детей. За последние сутки на более безопасные территории эвакуировали 21 человека", - сообщил глава ОВА.

Он также добавил, что продолжается работа над усилением антидронового покрытия, разворачиваются мобильные огневые группы. К помощи ВСУ привлекаются бизнес, волонтеры и небезразличные граждане.

"Благодаря слаженным действиям, мужеству защитников и поддержке общества мы продолжаем защищать родную землю", - подчеркнул Олег Григоров.

Напомним, ранее Олег Григоров сообщал, что пока нет оснований для немедленной эвакуации из города Сумы. Он объяснил, что ситуация на границе напряженная, но контролируемая.