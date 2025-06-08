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Останнім часом у медіа нерідко з'являється інформація про те, що жителям Сум треба терміново евакуюватися. Причиною називають ускладнення ситуації в області. Це прокоментували в ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Григорова, підстав для евакуації з міста Суми наразі немає. Він підкреслив, що ситуація на кордоні напружена, але контрольована.

"Найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися", - каже Григоров.

При цьому голова ОВА нагадав, що в Сумській області оголошено евакуацію з 213 населених пунктів у 18 прифронтових громадах. За останній тиждень евакуйовано близько 900 жителів області. Роботи з евакуації населення продовжуються.

Ситуація на Сумщині

6 червня у DeepState повідомляли про нову "червону зону" в Сумській області, біля села Садки, південно-східніше від Юнаківки. Також відомо про окупацією росіянами Кіндратівки та Олексіївки. При цьому фіксують просування РФ біля Біловодів, Локні та Садків.

За даними ОВА, від 26 травня, росіяни окупували Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.