60% мешканців прифронтових громад Сумщини вже евакуйовані

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Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров в ефірі "Суспільне.Студія", передає RegioNews.

За його словами, протягом минулого тижня було евакуйовано майже 2400 людей.

Загалом під евакуацію підлягають понад 86 тисяч мешканців прикордонних територій області, тож наразі евакуйовано вже понад 60% із них.

"Забезпечуємо перевезення, прихисток і допомогу — гуманітарну, фінансову, психологічну", — наголосив очільник ОВА.

Крім того, за офіційною інформацією, через постійні обстріли та пошкодження інфраструктури, в області залишаються без електропостачання майже 21 тисяча абонентів, без газу — понад 10 тисяч.

Нагадаємо, у Сумській області розпочато обов'язкову евакуацію населення з села Нова Слобода Конотопського району.

Раніше на Сумщині попередили про термінову евакуацію жителів міст Білопілля та Ворожба.

За даними ООН, квітень 2025 року став найсмертоноснішим для цивільного населення України з вересня 2024-го.