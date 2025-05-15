Скільки дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині

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Про це на онлайн-брифінгу повідомила в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Щодо території, на якій перебувають діти, які підлягають обов’язковій евакуації у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками, у десяти населених пунктах залишаються перебувати 200 дітей зі 154 сімей", - повідомила вона.

Рижакова додала, що за минулий тиждень з Донеччини було евакуйовано у примусовий спосіб 73 дитини з 48 сімей, і найбільше вивезли з Шахівської сільської територіальної громади - 54 дитини з 34 сімей.

Нагадаємо, на Донеччині у 8 селах оголосили примусову евакуацію родин із дітьми.