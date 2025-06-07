Ексречник Генштабу: жителям Сум краще виїхати в безпечні регіони

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Російські війська продовжують активні наступальні дії на Сумському напрямку й поступово наближаються до обласного центру

Про це в інтерв'ю "Главреду" повідомив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, передає RegioNews.

За його словами, ситуація в регіоні залишається напруженою — зростає інтенсивність обстрілів, і місто дедалі частіше потрапляє під вогонь.

На думку Селезньова, окупанти прагнуть реалізувати наказ Путіна щодо створення "буферної зони" на прикордонні. Українські оборонці стримують просування, але загроза безпосереднього наближення ворога до Сум зростає.

"Я раджу жителям Сум — бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста", — зазначив експерт.

Питання евакуації окремих категорій населення, за словами Селезньова, є на часі, особливо в умовах, коли РФ застосовує різні види вогневого ураження з метою терору цивільного населення.

Фото: DeepStateUa

Нагадаємо, за словами речника ДПСУ Андрія Демченка, російські війська продовжують тиснути на прикордонні райони Сумської області, використовуючи тактику малих штурмових груп.

У кінці травня армія РФ окупувала чотири населених пункти в Сумській області.

Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.