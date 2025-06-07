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07 июня 2025, 13:01

Эксречник Генштаба: жителям Сум лучше уехать в безопасные регионы

07 июня 2025, 13:01
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские войска продолжают активные наступательные действия на Сумском направлении и постепенно приближаются к областному центру

Об этом в интервью "Главреду" сообщил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, передает RegioNews.

По его словам, ситуация в регионе остается напряженной — растет интенсивность обстрелов и город все чаще попадает под огонь.

По мнению Селезнева, оккупанты стремятся реализовать приказ Путина о создании "буферной зоны" на пограничных. Украинские защитники сдерживают продвижение, но угроза непосредственного приближения врага к Сумам растет.

"Я советую жителям Сум — хотя бы детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне города", — отметил эксперт.

Вопросы эвакуации отдельных категорий населения, по словам Селезнева, актуальны, особенно в условиях, когда РФ применяет различные виды огневого поражения с целью террора гражданского населения.

Фото: DeepStateUa

Напомним, по словам спикера ГНСУ Андрея Демченко, российские войска продолжают давить на приграничные районы Сумской области, используя тактику малых штурмовых групп.

В конце мая армия РФ оккупировала четыре населенных пункта в Сумской области.

Ранее майор ВСУ Игорь Лапин рассказал, когда россияне начнут массово атаковать Сумы.

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