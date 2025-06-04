13:06  04 червня
Військові отримуватимуть компенсації за невикористані відпустки
12:38  04 червня
Скандал у Києві: нетверезий спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту
08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
UA | RU
UA | RU
04 червня 2025, 14:10

РФ намагається прорвати оборону Сумщини піхотою без техніки

04 червня 2025, 14:10
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Російські війська продовжують тиснути на прикордонні райони Сумської області, використовуючи тактику малих штурмових груп

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка, передає RegioNews.

За його словами, ворог намагається просунутися вглиб території України невеликими піхотними групами, іноді використовуючи квадроцикли чи мотоцикли для підвищення мобільності. Бронетехніка при цьому майже не застосовується.

Основна мета таких дій — розширити зону бойових дій безпосередньо на українській території.

Також спостерігається розширення напрямків, які використовує ворог для атак. Якщо раніше активність фіксувалася переважно біля населених пунктів Басівка та Журавка, то тепер додалися ще Веселівка та Володимирівка.

Крім того, залишається високий рівень загрози з боку диверсійно-розвідувальних груп. Найчастіше такі групи діють або на півночі Сумщини, ближче до Чернігівщини, або на південних напрямках — у бік Харківської області.

Нагадаємо, в кінці травня російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області.

Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Сумська область російська армія ДПСУ
На Сумщині після атаки ворожих дронів загорівся біоетанольний завод
04 червня 2025, 13:42
Удар по Сумах: у лікарнях 16 поранених, шестеро – у важкому стані
04 червня 2025, 12:25
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
У Тернополі вшанували пам'ять дітей, яких вбила Росія
04 червня 2025, 14:48
Незвичайна операція у Львові: рятувальники потрапили до квартири з даху, щоб допомогти літній жінці
04 червня 2025, 14:41
Суд залишив без змін запобіжний захід скандальній ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
04 червня 2025, 14:31
У Рівному працівник СІЗО постачав наркотики ув’язненим через романтичні стосунки з арештанткою
04 червня 2025, 14:20
У Львівській області судили школярку, яка вилізла на дорожній знак і зняла відео під російську музику
04 червня 2025, 14:07
У Києві відбудеться фестиваль пам’яті відомого громадського активіста і розвідника 93-ї бригади "Холодний яр
04 червня 2025, 13:59
У Чернівцях чоловік убив родича та сховав тіло у вигрібній ямі
04 червня 2025, 13:45
На Сумщині після атаки ворожих дронів загорівся біоетанольний завод
04 червня 2025, 13:42
На Одещині затримали правоохоронця, який за 6000 доларів переправляв чоловіків до Придністров’я
04 червня 2025, 13:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »