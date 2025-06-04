РФ намагається прорвати оборону Сумщини піхотою без техніки

фото: ДПСУ

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка, передає RegioNews.

За його словами, ворог намагається просунутися вглиб території України невеликими піхотними групами, іноді використовуючи квадроцикли чи мотоцикли для підвищення мобільності. Бронетехніка при цьому майже не застосовується.

Основна мета таких дій — розширити зону бойових дій безпосередньо на українській території.

Також спостерігається розширення напрямків, які використовує ворог для атак. Якщо раніше активність фіксувалася переважно біля населених пунктів Басівка та Журавка, то тепер додалися ще Веселівка та Володимирівка.

Крім того, залишається високий рівень загрози з боку диверсійно-розвідувальних груп. Найчастіше такі групи діють або на півночі Сумщини, ближче до Чернігівщини, або на південних напрямках — у бік Харківської області.

Нагадаємо, в кінці травня російські війська окупували чотири населених пункти в Сумській області.

Раніше майор ЗСУ Ігор Лапін розповів, коли росіяни почнуть масово атакувати Суми.