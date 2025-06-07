Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено храм
Вночі 7 червня російські загарбники атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ворожим вогнем опинився Одеський район, зокрема селище Овідіополь
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та об'єкти інфраструктури. Остаточний перелік руйнувань встановлюється.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
Прокурори Чорноморської окружної прокуратури відкрили досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, в ніч на 7 червня армія РФ атакувала Україну 215-ма засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 7 локаціях.