На Сумщині після атаки ворожих дронів загорівся біоетанольний завод
У ніч на 4 червня РФ атакувала цивільну інфраструктуру у Лебединській громаді на Сумщині. Зокрема ворожі безпілотники поцілили у підприємство із виробництва пального
Як передає RegioNews, про це повідомляє прес-центр Сумської ОВА.
Попередньо, є влучання 12-ма БпЛА.
"Це був завод із виробництва біоетанолу. Пошкоджені цистерни, стався розлив патоки. На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Окрім приміщень підприємства, пошкоджено близько 10 приватних будинків.
Наразі експерти оцінюють екологічні наслідки.
Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по Сумщині кількість постраждалих сягнула 30 осіб.
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