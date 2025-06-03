У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ
3 та 4 червня оголошено Днями жалоби в Сумській міській територіальній громаді
Про це повідомив в.о. міського голови міста Суми Артем Кобзар, передає RegioNews.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — зазначив він у своєму зверненні.
У День жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи, а також планові святкові акції.
Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих та 20 людей поранено.
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