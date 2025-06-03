У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ

фото: Сумська міська рада

3 та 4 червня оголошено Днями жалоби в Сумській міській територіальній громаді

Про це повідомив в.о. міського голови міста Суми Артем Кобзар, передає RegioNews.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблих", — зазначив він у своєму зверненні.

У День жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи, а також планові святкові акції.

Нагадаємо, сьогодні, 3 червня, росіяни вдарили по Сумах із далекобійної РСЗВ. Удари відбулися одночасно в різних місцях. Внаслідок удару – троє загиблих та 20 людей поранено.