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04 июня 2025, 13:42

В Сумской области после атаки вражеских дронов загорелся биоэтанольный завод

04 июня 2025, 13:42
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фото: Сумская областная военная администрация
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В ночь на 4 июня РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Лебединской общине Сумской области. В частности, вражеские беспилотники попали в предприятие по производству горючего

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, есть попадание 12 БпЛА.

"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Кроме помещений предприятия повреждено около 10 частных домов.

В настоящее время эксперты оценивают экологические последствия.

Напомним, в результате вражеского удара по Сумщине количество пострадавших достигло 30 человек.

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