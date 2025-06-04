В Сумской области после атаки вражеских дронов загорелся биоэтанольный завод
В ночь на 4 июня РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Лебединской общине Сумской области. В частности, вражеские беспилотники попали в предприятие по производству горючего
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Сумской ОВА.
Предварительно, есть попадание 12 БпЛА.
"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Кроме помещений предприятия повреждено около 10 частных домов.
В настоящее время эксперты оценивают экологические последствия.
Напомним, в результате вражеского удара по Сумщине количество пострадавших достигло 30 человек.
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