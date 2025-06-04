В Сумской области после атаки вражеских дронов загорелся биоэтанольный завод

фото: Сумская областная военная администрация

В ночь на 4 июня РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Лебединской общине Сумской области. В частности, вражеские беспилотники попали в предприятие по производству горючего

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр Сумской ОВА.

Предварительно, есть попадание 12 БпЛА.

"Это был завод по производству биоэтанола. Повреждены цистерны, произошел разлив патоки. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Кроме помещений предприятия повреждено около 10 частных домов.

В настоящее время эксперты оценивают экологические последствия.

Напомним, в результате вражеского удара по Сумщине количество пострадавших достигло 30 человек.