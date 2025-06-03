Фото з відкритих джерел

У розвідці розповіли про ракетний запас Росії. Ворог все ще має потенціал продовжувати масовані обстріли

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

За даними української розвідки станом на середину травня 2025 року РФ мала:

майже 600 одиниць балістичних ракет "Іскандер-М";

понад 100 одиниць гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал";

майже 300 одиниць крилатих ракет "Іскандер-К";

понад 300 одиниць крилатих ракет Х-101;

понад 400 одиниць крилатих ракет "Калібр";

до 300 одиниць крилатих ракет Х-22/32;

близько 700 одиниць ракет "Онікс" і гіперзвукових "Циркон";

60 одиниць північнокорейських балістичних KN-23;

близько 11 тисяч зенітних керованих ракет до С-300/С-400.

Аналітики зауважили, що з таким арсеналом РФ може проводити й далі масовані обстріли. Проте інтенсивність атак залежатиме від виробництва і темпів поповнення запасів.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдяки чому на російських аеродромах палали транспортні літаки та стратегічні бомбардувальники. Повідомлялось, що щонайменше 13 російських літаків було знищено. Ще більше зазнало пошкоджень.