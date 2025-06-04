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04 червня 2025, 06:47

На Кіровоградщині ліквідували небезпечну частину ворожого БпЛА

04 червня 2025, 06:47
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фото: Національна поліція
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Напередодні вибухотехніки знешкодили термобаричний боєприпас, що залишився після збиття ворожого ударного безпілотника на території Кіровоградської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що бойова частина знайденого дрона вагою понад 50 кг не здетонувала й частково заглибилась у землю.

Боєприпас мав термобаричний і уламковий ефект, що становить значну небезпеку для населення.

Фахівці вручну вилучили боєприпас і знищили його контрольованим підривом на місці.

Поліція наголошує, при виявленні підозрілих предметів слід негайно повідомляти за номерами 101 або 102, не наближаючись до об'єкта.

Нагадаємо, на Київщині на подвір'я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101.

У середині травня у Київській області сапери вже вилучали з поля бойову частину крилатої ракети Х-101, яку випустила РФ.

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