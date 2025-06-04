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04 июня 2025, 00:45

В Сумах троллейбус сбил пешехода

04 июня 2025, 00:45
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Фото: Нацполиция
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В Сумах произошло ДТП с троллейбусом. Госпитализирован 55-летний мужчина

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает RegioNews.

Авария произошла в Сумах 2 июня по улице Героев Крут. 55-летний водитель троллейбуса допустил наезд на 73-летнего пешехода. В результате ДТП пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

"Обстоятельства аварии устанавливаются в рамках открытого уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Полтавской области произошла авария с мотоциклом. Водитель двухколесного сбил пешеходов. 22-летняя женщина и 3-летняя девочка переходили дорогу. Пострадавшие были госпитализированы.

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