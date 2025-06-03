Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 75 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 60 — збито вогневими засобами ураження, ще 15 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Одещина та Донеччина. Зафіксовано влучання у 11 локаціях.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили 1100 осіб особового складу та чимало техніки.