Збитки понад 2,5 млн грн: на Сумщині директор лісгоспу незаконно збував деревину

фото: Національна поліція

Правоохоронці Сумщини повідомила про підозру директору лісгоспу за зловживання службовим становищем — збитки понад 2,5 мільйона гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що посадовець організував механізм незаконної реалізації деревини за заниженими цінами.

За даними слідства, у 2022–2023 роках замість прозорих торгів на офіційних біржах він укладав угоди з приватною структурою, яка не мала ліцензії на проведення таких торгів.

Слідчі повідомили директору про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Розслідування триває. Поліція встановлює інших можливих учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть лісників, які зрубали дерев на понад 12 млн грн.