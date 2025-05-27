Ущерб более 2,5 млн грн: в Сумской области директор лесхоза незаконно сбывал древесину

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Правоохранители Сумщины сообщили о подозрении директору лесхоза за злоупотребление служебным положением — ущерб свыше 2,5 миллиона гривен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что чиновник организовал механизм незаконной реализации древесины по заниженным ценам.

По данным следствия, в 2022–2023 годах вместо прозрачных торгов на официальных биржах он заключал соглашения с частной структурой, не имевшей лицензии на проведение таких торгов.

Следователи сообщили директору о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Расследование продолжается. Полиция устанавливает другие возможные участники преступной схемы.

Напомним, на Закарпатье будут судить лесников, срубивших деревьев более чем на 12 млн грн.