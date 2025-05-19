15 років тюрми отримав зрадник із Сумщини, який воював на боці росіян

фото: ДБР

За матеріалами Державного бюро розслідувань суд заочно визнав винним у державній зраді колишнього військовослужбовця із Сумської області, який воював проти України на боці РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У 2019 році чоловік разом із родиною переїхав до Росії і отримав паспорт країни-агресорки. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до армії РФ.

Восени 2022 року його разом з іншими російськими військовими взяли в полон ЗСУ. Згодом перебіжчика обміняли на українських полонених.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, через ворожі атаки на Сумщині спалахнули пожежі.