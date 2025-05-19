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Лебединський райсуд Сумської області відправив за ґрати військовослужбовця, який привласнив обладнання, призначене для штурмової роти, на понад 4,5 млн гривень

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна в умовах воєнного стану) та задовольнив цивільний позов про відшкодування збитків.

Фігурнату призначили 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, офіцер, як відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року військовий отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі їх військовим вирішив майно продати.

Завдяки оперативним діям вдалося повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень.