фото: скріншот з відео ДСНС

У ніч на 19 травня російські війська атакували Шостку Сумської області. Ворожі безпілотники зруйнували інфраструктуру одного з підприємств

Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога, передає RegioNews.

"Російський агресор завдав удар безпілотниками. Пошкоджена інфраструктура одного з підприємств. Триває аварійно-рятувальна операція. Наслідки російської атаки зʼясовуються", – повідомив посадовець.

За його словами, підприємство в Шостці зруйновано та не підлягає відновленню.

Також мер зазначив, що росіяни вдарили шістьма безпілотниками. Внаслідок атаки поранений охоронець зруйнованого підприємства. Також пошкоджені чотири будинки.

Нагадаємо, вночі 19 травня російські війська здійснили атаку безпілотниками по громадах Сумської області. У результаті атак горіли нежитлові будівлі. Щоб приборкати ці пожежі, рятувальникам довелося працювати до самого ранку.