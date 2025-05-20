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20 травня 2025, 16:10

На Сумщині окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги: є поранені

20 травня 2025, 16:10
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У вівторок, 20 травня, окупаційні війська РФ атакували дроном селище Велика Писарівка Охтирського району. Окупанти поцілили по місцю, де мирні жителі отримували гуманітарну допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, росіяни атакували безпілотником пункт видачі гуманітарної допомоги близько 11:00.

"57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Іще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники врятували поранених цивільних, яких атакував ворожий дрон.

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