Российские БпЛА ударили по Сумам: часть города без света, есть пострадавший
Утром 21 мая город Сумы оказался под атакой российских беспилотников. В результате обстрелов были зафиксированы попадания в промышленные объекты, а также повреждения линий электропередач
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .
По его словам, из-за ударов возникли пожары. Предварительно известно об одном пострадавшем.
Часть областного центра осталась без электроснабжения.
На месте работают спасатели, энергетики и другие экстренные службы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.
Напомним, 20 мая россияне обстреляли жилой дом на территории Юнаковской общины. Погиб 33-летний мужчина.
Кроме того, в этот день в Сумской области оккупанты убили женщину, которая работала на огороде.