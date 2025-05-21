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21 мая 2025, 06:48

Российские БпЛА ударили по Сумам: часть города без света, есть пострадавший

21 мая 2025, 06:48
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фото: Сумская ОВА
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Утром 21 мая город Сумы оказался под атакой российских беспилотников. В результате обстрелов были зафиксированы попадания в промышленные объекты, а также повреждения линий электропередач

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .

По его словам, из-за ударов возникли пожары. Предварительно известно об одном пострадавшем.

Часть областного центра осталась без электроснабжения.

На месте работают спасатели, энергетики и другие экстренные службы. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.

Напомним, 20 мая россияне обстреляли жилой дом на территории Юнаковской общины. Погиб 33-летний мужчина.

Кроме того, в этот день в Сумской области оккупанты убили женщину, которая работала на огороде.

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