Росіяни обстріляли житловий будинок на Сумщині: загинула людина
У вівторок, 20 травня, ворожі війська обстріляли домоволодіння на території Юнаківської громади. Загинув мирний житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, загарбники атакували житлову інфраструктуру Сумського району близько 15:30.
"Внаслідок чого загинув 33-річний цивільний чоловік", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини, правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, 20 травня російські війська завдали ракетного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок "прильоту" пошкоджене підприємство.
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