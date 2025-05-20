На Сумщині через ворожий обстріл пошкоджено гідротехнічні споруди

фото: Сумська ОВА

У результаті чергового обстрілу російських військ було пошкоджено гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді на Сумщині

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, попри пошкодження, ситуація залишається контрольованою. Рівень води стабільний, підтоплення населених пунктів немає.

ГоловіОхтирської районної військової адміністрації доручили невідкладно провести засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) із залученням фахівців Регіонального офісу водних ресурсів.

Місцева влада запевняє, що ситуація перебуває під постійним контролем, і у разі будь-яких змін мешканців проінформують оперативно.

Жителів закликають зберігати спокій і довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 34 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області.

Раніше повідомлялося, що більше половини мешканців прифронтових громад Сумщини вже евакуйовані.