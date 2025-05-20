Рятувальники показали, як гасили пожежі після ударів по Дніпропетровщині
Вночі 20 травня внаслідок удару російських дронів у двох районах Дніпропетровщини сталися пожежі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства. Вогнеборці ліквідували пожежу.
У Синельниківському районі ворог поцілив на територію виробничого підприємства.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, сили ППО вночі знищили на Дніпропетровщині три безпілотники. Атака не минулася без наслідків.
Загалом в ніч на 20 травня російська армія атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів із напрямків. Сили ППО знешкодили 93 безпілотники.
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